Мэрия Еревана приобрела еще 5 мусороуборочных машин

Общинное учреждение “Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана” приобрело еще 5 мусоровозов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В ближайшие дни эти пять машин присоединятся к остальным. У них сравнительно небольшая емкость (8 кубометров), небольшие размеры и очень удобны для вывоза мусора с дворовых территорий. Еще 15 машин такого типа прибудут в ближайшее время. Приобретаются также чистящие и моющие средства для улиц, постоянно пополняется персонал учреждения “Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана”. В трудные летние месяцы мы несколько раз обращались к ереванцам с просьбой потерпеть. Сейчас настало время поблагодарить Вас и констатировать, что кризис с вывозом мусора, как и обещала команда мэра Марутяна, остался в прошлом. Так, последовательно будут решены и все остальные проблемы”, - отметил Карапетян.