Арени стал туристическим центром, его ежегодно посещает более 50 тысяч человек

С годами община Арени стала туристическим центром. Руководитель аппарата мэрии Арени Геворг Симонян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» отметил, что активный поток туристов у них бывает в течение всего года.

Почти каждый день в Арени вы встретите туристов, которые пользуются услугами гостевых домов, посещают местные вина погреба. В Арени развилась культура вина, в этом большую роль сыграл Фестиваль вина “Арени”. Виноделы активны во все времена года”, - сказал Геворг Симонян.

Представитель общины Арени отметил, что параллельно с развитием туризма там наблюдается повышение уровня жизни жителей. В общине сегодня нет недостатка в рабочих местах.

“Сегодня, для нас проблема найти даже двух работников. Если вы захотите купить землю в Арени, то увидите, что цена достигла ереванских цен. Сегодня у нас трудно снять дом, поверьте нет свободных домов. Люди даже возвращаются из-за рубежа с целью постоянного проживания. Фестиваль вина в Арени выявил общину, помог представить вино как большой туристический продукт”, - сказал он.

Параллельно с ростом числа туристов увеличивается также и количество гостевых домов, ресторанов. Сегодня, когда в Арени строят дом, обязательно думают, как сделать, чтобы один этаж был бы гостевым домом, был бы и ресторан и т.д. То есть, люди реагируют на события”, - сказал Геворг Симонян.