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Умерла звезда «Казино Рояль» и «Мстителей»

Умерла звезда «Казино Рояль» и «Мстителей»

Умерла британская актриса Анна Куэйл. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что она скончалась в августе, однако ее семья подтвердила эту информацию лишь сейчас. 86-летняя артистка страдала от деменции. Такой диагноз ей поставили в 2012 году.

Куэйл родилась 6 октября 1932 года в Бирмингеме. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Одним из первых кинопроектов актрисы стал сериал 1960-х годов «Мстители», рассказывающий о паре агентов, распутывающей сложные дела. Артистка также появлялась в шоу «Возвращение в Брайдсхед», «Грэндж Хилл» и «Дневник Литтона». Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Казино Рояль», «Критическое решение», «Чтоб ты сдохла, дорогая» и «Эскимоска».

 

 




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