Армен Саркисян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна
15:44, 3 Октябрь, 2019
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты итоги состоявшегося в Ереване заседания Высшего Евразийского Экономического совета, а также вопросы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС.