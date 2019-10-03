Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты итоги состоявшегося в Ереване заседания Высшего Евразийского Экономического совета, а также вопросы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС.