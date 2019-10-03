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Армен Саркисян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна

Армен Саркисян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты итоги состоявшегося в Ереване заседания Высшего Евразийского Экономического совета, а также вопросы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС.




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