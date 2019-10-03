В Лондоне экоактивисты вылили на здание минфина искусственную кровь

Экоактивисты в Лондоне, призывающие британские власти к более серьезным действиям по защите окружающей среды, в четверг утром облили здание министерства финансов жидкостью красного цвета, имитирующей кровь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях.

Чтобы облить здание минфина искусственной кровью, которой, по предварительным данным, было около 2 тысяч литров, активисты использовали пожарную машину.

В столице Великобритании продолжаются акции протеста, призванные привлечь внимание к проблемам экологии. В сентябре экоактивисты из движения Extinction Rebellion пытались нарушить работу аэропорта Хитроу, а также перекрывали улицы города. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта.