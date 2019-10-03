Президент Армении принял конгрессмена США Франка Паллоне

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял конгрессмена США Франка Паллоне. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Приветствуя гостя, президент Армен Саркисян отметил важное значение очередного визита конгрессмена США в Армению и его многолетней проармянской деятельности. “Вы хороший друг Армении”, - отметил он. Саркисян, в частности, отметил важность содействия США в сфере науки и технологий. В этом контексте он представил одну из президентских инициатив – “ATOM” (Advanced Tomorrow), которая преследует цель привести в Армению представителей крупных международных компаний в сфере информационных и высоких технологий, сделав нашу страну одним из ведущих центров мира в сфере искусственного интеллекта и математического моделирования.

Президент республики отметил, что будет рад в рамках этой программы увидеть в нашей стране и крупные американские компании.

На встрече были затронуты также перспективы развития и существующие вызовы в условиях парламентской системы правления и изменений, произошедших в нашей стране.