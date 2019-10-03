Аревик Анапиосян приняла представителей Армянского офиса АБР

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Аревик Анапиосян приняла представителей Армянского офиса Азиатского банка развития (АБР): завершающего миссию в нашей стране директора Шейна Розенталя, его заменяющего Паоло Спантигати и координатора программ Гоар Мусаелян.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, г-жа Анапиосян поблагодарила за совместную работу и постоянную поддержку, которую АБР оказывает нашей стране и, в частности, на пути осуществления реформ в сфере образования.

Недавно назначенный директор П. Спантигати, поблагодарив за прием, отметил, что в ходе своей карьеры работал как в Европе, так и в странах Восточной Европы и Азии, и готов продолжать свои усилия в Армении для содействия уже реализуемым программам. Он констатировал, что образовательные реформы - это никогда не завершающийся процесс, и во всех странах мира они постоянно находятся в центре внимания граждан и общественного сектора. Завершающему миссию в нашей стране и продолжающему деятельность в Грузии Ш. Розенталю он напомнил о встрече с замминистра, состоявшуюся около года назад, когда образовательные реформы только очерчивались, и констатировал, что в этом направлении уже проделана значительная работа. Он передал готовность Азиатского банка развития после принятия стратегии содействовать дальнейшему ходу образовательных реформ, вытекающих из этой стратегии, преодолению существующих вызовов и реализации конкретных программ, таких как переподготовка учителей, реализация пилотных проектов и т.д.

Заместитель министра А. Анапиосян также констатировала, что процесс пересмотра образовательных стандартов находится в центре внимания общественности, и результаты решений, принимаемых сегодня, будут видны в будущем.