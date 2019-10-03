«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в рекламе

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, снялась для рекламы польской марки одежды Reserved. Фото и видео опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах Дженнер ходит топлес по комнате в черных полупрозрачных колготках и юбке из черной кожи, прикрывая грудь руками. На втором ролике она демонстрирует ту же юбку и бюстгальтер черного цвета.

«Найди себя. Оденься соответствующе. Повторяй каждый день», — подписали видео администраторы аккаунта.