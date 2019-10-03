Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую спикером Сейма Литвы

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую спикером Сейма Литовской республики Викторасом Порцкетисом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит литовских парламентариев в Армению, отметив, что обе страны имели общую историю, имеют общие ценности и большой потенциал для углубления дальнейших отношений.

Президент подчеркнул, что Армения придает большое значение углублению сотрудничества с Литвой как в двустороннем формате, так и в рамках программ Евросоюза. Он счел ценным содействие Литвы в углублении сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС.

“Армения на протяжении всей истории выступала в качестве перекрестка цивилизаций. В настоящее время мы тесно сотрудничаем как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Это наше преимущество. В каком-то смысле мы выступаем также и в качестве перекрестка сотрудничества”, - отметил президент Армении.

Спикер Сейма Литвы, согласившись с тем, что у двух стран и народов много общего и общего исторического прошлого, подчеркнул важность расширения взаимодействия, нацеленного на будущее. Он выразил готовность передать свой опыт сотрудничества с ЕС армянским коллегам, отметив, что Литва также заинтересована в углублении сотрудничества Армения – ЕС.

На встрече была отмечена важность развития сотрудничества между двумя странами в сферах образования, науки, технологий, культуры, реализации совместных программ. “У нас были хорошие традиции взаимодействия в сферах науки и культуры. Хотел бы видеть в Армении больше литовской культуры”, - отметил президент Саркисян.

Президент говорил о ряде президентских инициатив, которые направлены на развитие науки, технологий, культуры в Армении и коснулся сотрудничества с международными компаниями в рамках их реализации.