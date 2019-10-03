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Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую спикером Сейма Литвы

Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую спикером Сейма Литвы

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую спикером Сейма Литовской республики Викторасом Порцкетисом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит литовских парламентариев в Армению, отметив, что обе страны имели общую историю, имеют общие ценности и большой потенциал для углубления дальнейших отношений.

Президент подчеркнул, что Армения придает большое значение углублению сотрудничества с Литвой как в двустороннем формате, так и в рамках программ Евросоюза. Он счел ценным содействие Литвы в углублении сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС.

“Армения на протяжении всей истории выступала в качестве перекрестка цивилизаций. В настоящее время мы тесно сотрудничаем как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Это наше преимущество. В каком-то смысле мы выступаем также и в качестве перекрестка сотрудничества”, - отметил президент Армении.

Спикер Сейма Литвы, согласившись с тем, что у двух стран и народов много общего и общего исторического прошлого, подчеркнул важность расширения взаимодействия, нацеленного на будущее. Он выразил готовность передать свой опыт сотрудничества с ЕС армянским коллегам, отметив, что Литва также заинтересована в углублении сотрудничества Армения – ЕС.

На встрече была отмечена важность развития сотрудничества между двумя странами в сферах образования, науки, технологий, культуры, реализации совместных программ. “У нас были хорошие традиции взаимодействия в сферах науки и культуры. Хотел бы видеть в Армении больше литовской культуры”, - отметил президент Саркисян.

Президент говорил о ряде президентских инициатив, которые направлены на развитие науки, технологий, культуры в Армении и коснулся сотрудничества с международными компаниями в рамках их реализации.




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