Сурен Папикян встретился с генеральным директором Госкорпорации “Росатом” Алексеем Лихачевым

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян 2 октября в Москве принял участие в пленарном заседании Международной конференции “Российская энергетическая неделя”, на котором со вступительной речью выступил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, министр присутствовал также на встрече президента Путина с руководителями отраслевых ведомств стран - участниц и международных организаций. Было отмечено, что конференция является хорошей площадкой для обсуждения мировых энергетических проблем и поиска путей развития.

Сурен Папикян встретился также и с генеральным директором Госкорпорации “Росатом” Алексеем Лихачевым. В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с работами по продлению срока эксплуатации Армянской атомной электростанции.

В рамках конференции “Российская энергетическая неделя” намечено большое количество значимых международных мероприятий, выставок, в которых примут участие руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний, государственных органов, а также представители мирового экспертного сообщества.

Международная конференция “Российская энергетическая неделя” - ежегодное мероприятие, которое проходит с 2017 года. Цель конференции - показать перспективы российского энергетического комплекса и топлива и осознать потенциал международного сотрудничества в энергетической сфере. Конференция - платформа для обсуждения основных вызовов, стоящих перед энергетической сферой экономики и текущих проблем развития в сферах газовой, нефтяной, угольной, нефтехимической, электроэнергетической промышленности и энергосбережения.

Напомним, что основные события Недели российской энергии в этом году проходят со 2 по 5 октября на территории Центрального выставочного зала “Манеж”.