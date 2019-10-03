Всемирный информационный форум - крупномасштабное событие

Для участия во Всемирном форуме высоких технологий в Армению прибудут более двух тысяч гостей. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. “Очень важно констатировать, что в ближайшие дни в Армении начинается Всемирный информационный форум, который является крупномасштабным событием. У нас будет более 2000 гостей, в том числе и официальные делегации. Думаю, это очень важное событие - в очередной раз представить Армению на карте мира как технологическую страну и дать новый импульс развитию технологического сектора. Конечно же, мероприятие действительно крупномасштабное, и я уверен, что полиция, Служба национальной безопасности, аппарат премьер-министра, министерства приняли соответствующие меры для проведения мероприятия на высоком уровне”, - сказал премьер-министр.

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян подчеркнул, что в конгрессе примут участие ряд крупных мировых компаний в сфере ИТ, годовой оборот которых достигает миллиардов долларов.

В числе гостей также и Ким Кардашян, Алексис Оганян, Серж Танкян и другие.