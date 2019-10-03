Америабанк признан банком, предлагающим лучший онлайн-банкинг МСП в Армении

Как сообщили «Арменпресс» в Америабанке, SME Banking Club опубликовал рейтинг лучших интернет - банков для малых и средних предприятий.

При составлении этого рейтинга рассматривались более 150 банков СНГ и Кавказа, которые уделяют особое внимание сфере МСП.