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Америабанк признан банком, предлагающим лучший онлайн-банкинг МСП в Армении

Америабанк признан банком, предлагающим лучший онлайн-банкинг МСП в Армении

Как сообщили «Арменпресс» в Америабанке, SME Banking Club опубликовал рейтинг лучших интернет - банков для малых и средних предприятий.

При составлении этого рейтинга рассматривались более 150 банков СНГ и Кавказа, которые уделяют особое внимание сфере МСП.




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