СМИ: в Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в ВС

Власти Саудовской Аравии впервые позволили женщинам служить в вооруженных силах страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета Asharq al-Awsat.

По сообщению издания, отныне женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Бывший глава Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасан аш-Шахри в комментарии газете назвал данное решение "прогрессивным шагом в верном направлении". С его точки зрения, для женщин в ВС открываются "широкие возможности".

До недавних пор Саудовская Аравия считалась не только самой закрытой арабской страной в мире, но и самой консервативной по отношению к женщинам. С приходом к власти короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и его сына Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ситуация коренным образом изменилась. Главным двигателем прогресса стал принятый план "Видение-2030" - комплекс экономических и социальных реформ, которые, в частности, затрагивают положение женщин и позволяют им стать полноправными членами общества.