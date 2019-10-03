В Армении будет создан Антикоррупционный комитет

В рамках новой Антикоррупционной стратегии Армении планируется создать разделенную модель антикоррупционного органа в виде Комиссии по предотвращению коррупции и Антикоррупционного комитета. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

“Полностью пересматривается правоохранительная система с целью сделать ее в дальнейшем более специализированной и эффективной. В частности, по словам министра, планируется, что в 2021 году будет создан единый орган по выявлению и расследованию антикоррупционных преступлений под названием Антикоррупционный комитет. Проектом предусматривается, что ряд следственных управлений объединятся, и по состоянию на 2021 год у нас будет три следственных органа - Специальная следственная служба, Следственный комитет, а Антикоррупционный комитет будет основным специализированным органом, который будет расследовать преступления коррупционного характера”, - сказал министр.

По словам Бадасяна, установлен трехлетний переходный период, в течение которого оперативная часть Службы национальной безопасности продолжит заниматься раскрытием преступлений коррупционного характера, Специальная следственная служба или Следственный комитет в отдельных случаях могут расследовать коррупционные преступления до окончательного формирования Антикоррупционного комитета.

Планируется также создание в составе Генеральной прокуратуры подразделения контроля над расследованиями по антикоррупционным делам.

Министр добавил, что важно также и создание специализированного антикоррупционного суда.

Планируется полное реформирование порядка декларирования.