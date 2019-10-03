Артак Бегларян в Страсбурге обсудил вопросы защиты прав арцахцев

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян с 1 по 2 октября в Страсбурге провел ряд встреч с различными высокопоставленными должностными лицами Совета Европы, представив им состояние защиты прав человека в Арцахе и проблемы и вызовы, обусловленные конфликтом и непризнанностью.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, Бегларян встретился, в частности, с председателем комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Штефаном Шенахом.

Он представил состояние защиты прав человека в Арцахе, существующие проблемы, текущие контакты его офиса с европейскими структурами и перспективы возможного сотрудничества. Учитывая, что Шенах является также и содокладчиком ПАСЕ по Азербайджану, омбудсмен коснулся правонарушений и угроз, со стороны этой страны.

Артак Бегларян обратил особое внимание на проявления государственной политики армянофобии в Азербайджане, предоставив содокладчику доклады омбудсмена Арцаха на тему армянофобии и правонарушений, имевших место во время Апрельской войны. Он подчеркнул, что армянофобия лежит в основе системных нарушений прав армян со стороны Азербайджана, что, в то же время, является серьезнейшей угрозой для безопасности всего региона и среды прав человека.

А.Бегларян встретился также и с вице-председателем комиссии ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и внутренне перемещенных лиц, докладчиком по правам внутренне перемещенных лиц Киллион Муньямой. Он представил проблемы проживающих в Арцахе внутренне перемещенных лиц и беженцев, посчитав неприемлемым абсолютное игнорирование их со стороны международных структур.

Омбудсмен провел ряд других встреч и с депутатами ПАСЕ, и с некоторыми должностными лицами независимых органов СЕ.

На всех встречах должностные лица СЕ проявляли интерес к текущему состоянию и проблемам защиты прав жителей Арцаха, приняли во внимание срочную необходимость обеспечения международной вовлеченности непризнанных государств.

Напомним, что Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян 30 сентября, по инициативе и при содействии делегации Республики Армения в ПАСЕ, в Страсбурге принял участие в организованном в Парламентской ассамблее Совета Европы мероприятии по защите прав человека в непризнанных государствах, выступая на мероприятии, посвященном препятствиям в деле защиты прав населения Арцаха.