Подведены итоги ежегодного конкурса инноваций института “ARPA”

Министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодного конкурса инноваций, осуществляемого институтом “ARPA” (Analysis Research and Planning for Armenia), в ходе которой молодым ученым были вручены удостоверения, а победителям – сертификаты.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, министр поздравил лауреатов, отметив, что замечательно, когда есть заинтересованные наукой и содействующие науке и технологическому развитию организации не только в Армении, но и в диаспоре.

По словам Акопа Аршакяна, самое главное, что можно ожидать от диаспоры - это содействие знаниям, которые, объединившись со знаниями и наукой нашей страны, приведут к очень большим результатам.

Министр привел ряд примеров возможностей развития цепи от науки к производству, развития при содействии диаспоры, правильного использования внутреннего научного результата и высоко оценил роль “ARPA” в развитии науки и технологий в Армении.

Акоп Аршакян пожелал лауреатам конкурса новых достижений, подчеркнул важность продолжения их идей и создания такой экосистемы, где можно будет, обеспечив связь науки рынком, создать целую самодостаточную и самофинансируемую цепь.

Президент института Акоп Паносян отметил ряд инновационных идей, которые “ARPA” хочет воплотить в жизнь в Армении. Он особо подчеркнул важность создания нанотехнологического центра, деятельности, направленной на развитие малого бизнеса в приграничных селах, издания научных журналов.

Акоп Паносян также сообщил, что “ARPA” Центру физических исследований подарил высококачественное оборудование.

Институт “ARPA” - некоммерческая организация, основанная в Лос-Анджелесе в 1992 году группой американских ученых армянского происхождения. Главная цель организации -стимулирование сотрудничества между Арменией и США в образовательной, экономической, политической, здравоохранительной и технологической сферах.