Поставки автомобилей Tesla обновили рекордные показатели

Американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в релизе компании.

Так, по данным компании, поставки составили 97 тысяч автомобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тысячи машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тысячи машин, что на 2,6% выше показателя второго квартала.

При этом компания произвела 96,155 тысячи машин, что на 10,5% выше, чем в предыдущем квартале. Это также новый рекордно высокий показатель для Tesla, отмечается в релизе. Производство машин модели Model 3 достигло отметки 79,8 тысячи машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу.

"Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", - говорится в сообщении.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.