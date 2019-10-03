Утверждена Антикоррупционная стратегия Республики Армения

Правительство утвердило решение “Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Армения и программы мероприятий по ее реализации на 2019 - 2022 годы”.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, последняя, третья Антикоррупционная стратегия Армении была предусмотрена на 2015 - 2018 годы, поэтому в декабре 2018 года срок действия стратегии был завершен.

“Решением НС-002 от 14 февраля 2019 года “Об одобрении Программы Правительства РА» в качестве основополагающего ориентира деятельности правительства РА были определены наиболее целенаправленная и коренная борьба с коррупцией, общественный отказ от коррупции и общество без коррупции. В то же время, программа правительства предусматривает, что борьба должна осуществляться как посредством реализации стратегических мероприятий, так и посредством развития и трансформации антикоррупционной институциональной системы.

В плане реализации борьбы с коррупцией более скоординированным путем, определения институциональных структур и антикоррупционных приоритетов на ближайшие годы важное значение придается определению Антикоррупционной стратегии Республики Армения и программы мероприятий на 2019 - 2022 годы по ее реализации”, - говорится в обосновании.

Министр юстиции РА Рустам Бадасян отметил, что Антикоррупционная стратегия будет направлена на создание и развитие институциональных основ, необходимых для более целенаправленного осуществления борьбы, формирование законного и добросовестного образа общественного служащего, по возможности сокращение применения двойных подходов в регулировании отраслевого законодательного поля, последовательное внедрение инструментов прозрачности и сопричастия, повышение эффективности раскрытия коррупционных дел, внедрение действенных механизмов конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

“В то же время, в стратегии особое внимание было уделено антикоррупционному образованию и внедрению отрицания коррупции посредством информирования. Стратегией особо подчеркивается важность объединения усилий всех заинтересованных сторон в борьбе с коррупцией и принятия единых последовательных шагов. С принятием стратегии ожидается в результате стратегического подхода снижение коррупции, развитие антикоррупционной институциональной системы, создание эффективных механизмов борьбы с коррупцией”, - сказал министр.