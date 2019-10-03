Правительство Армении учреждает 10 государственных премий

Правительство одобрило законодательную инициативу по проекту Закона РА “О государственных наградах Республики Армения”.

Как передает «Арменпресс», министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что до сих пор вопрос о присуждении наград регулировался постановлениями правительства, а сейчас он будет урегулирован законом.

“Установлено, что произведения, работы обсуждают, отбор претендентов организуют избирательные комиссии, а в случае наград в области высоких технологий - конкурсный комитет. Правительство установит сроки вручения наград. Вместе с наградами будут и денежные премии”, - сказал Рустам Бадасян.

“Установлены 10 государственных премий РА:

1) Государственная премия Республики Армения в области литературы и публицистики

2) Государственная премия Республики Армения в области музыки и исполнительского искусства

3) Государственная премия Республики Армения в области изобразительного искусства

4) Государственная премия Республики Армения в области театрального искусства

5) Государственная премия Республики Армения в области киноискусства

6) Государственная премия Республики Армения в области архитектуры и градостроительства

7) Государственная премия Республики Армения в области точных и естественных наук

8) Государственная премия Республики Армения в области гуманитарных и общественных наук

9) Государственная международная научная премия Республики Армения им. Национального героя Армении, академика Виктора Амбарцумяна в области астрофизики, а также смежных областей - физики, математики

10) Государственная премия Республики Армения за всемирный вклад в сферу высоких технологий.