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Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Отставной генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов, сообщил телеканал Fox News.

Шохин, говорится в сообщении, в начале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что ничего не надо делать", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

 

 

 




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