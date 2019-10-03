Внесены изменения в порядок отсрочки от призыва на военную службу

Правительство внесло изменения в решение об установлении порядка и условий предоставления отсрочки от призыва на обязательную военную службу гражданам, имеющим значительные достижения в области науки и образования.

Как сообщает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что уточнены сроки подачи заявлений гражданами, а порог средней квалификационной оценки (СКО) установлен на минимальных 80% от максимальной оценки СКО.

Этап собеседования (E 5), проводимого с комиссией отменен, поскольку не установлены четкие, измеримые критерии для этого этапа, которые позволили бы объективно оценить результаты собеседования.

Из списка требуемых документов изъяты требование мотивационного письма, рекомендации двух представителей данной области о научной и научно-технической деятельности.

Для того, чтобы дать право на отсрочку, предел 100 максимальных баллов для расчета значительных достижений снижен до 80 баллов, имея в виду, что этап собеседования снят, и предел уменьшился на 20 баллов, установленных для предусмотренного стандарта”, - сказал Арутюнян.

По его словам, уточнена средняя квалификационная оценка, и внедрена формула ее расчета, в результате чего порог получения права на отсрочку в случае образовательной программы магистра вместо 60 баллов установлен на 49, а в случае аспирантской образовательной программы - на 51 балле вместо прежних 65.

Соответствующие изменения были внесены и в методологию расчета показателей значительных достижений.

Предусмотрена четкая формула расчета оценки средней квалификации.