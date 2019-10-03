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Иракские СМИ сообщили о 12 погибших и 650 раненных в ходе протестов

Иракские СМИ сообщили о 12 погибших и 650 раненных в ходе протестов

Не менее 12 человек погибли в Ираке в ходе беспорядков, число раненых достигло 650. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Shafaq со ссылкой на Верховную комиссию по правам человека.

"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - цитирует агентство главу комиссии Али аль-Баяти.

По его данным, были задержаны 122 человека, большинство из них уже отпущены на свободу.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введениив столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введён и в ряде других провинций.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

 

 




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