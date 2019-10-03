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Молодые тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в расширенном составе

Молодые тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в расширенном составе

Молодежная команда Армении по тяжелой атлетике в Чемпионате Европы примет участие в расширенном составе.

Как передает «Арменпресс», за титул чемпиона Европы поборются Гамлет Мнацаканян (61 кг), Ншан Антонян (67 кг), Левон Манукян (73 кг), Давид Ованнисян (89 кг), Акоп Мкртчян (89 кг), Самвел Бабакян (96 кг), Самвел Гаспарян (102 кг) и Симон Мартиросян (+109 кг), а также Татев Акопян (87 кг).

Молодежный чемпионат Европы состоится в Бухаресте, он начнется с 17 октября.




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