Объемы инвестиционной программы в трикотажной сфере удвоятся

Правительство в рамках инвестиционной программы внесло изменения в предоставленную ООО “САТЕНКАР” налоговую льготу (об отсрочке НДС на 3 года) и продлило срок льготы еще на год (до 20 августа 2021 года).

Как передает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что продление срока обусловлено добавлением новых видов сырья в утвержденный приложением список, которые планируется импортировать в течение двух лет.

“Организация действует с 2002 года, занимается производством трикотажа в Арагацотнской области. В прошлом решении была представлена отсрочка налога на добавленную стоимость для импорта товаров на сумму 286,5 млн драмов сроком на 3 года. Этим дополнением предлагается отложить НДС на импорт товаров стоимостью на 300 млн драмов. Организация отметила, что создаст 14 новых рабочих мест”, - сказал Тигран Хачатрян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что объемы инвестиций компании удвоятся более чем в два раза.