Утвержден земельный баланс Армении на 2019 год

Правительство Армении утвердило отчет о наличии и распределении земельного фонда в 2019 году (земельный баланс).

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, по состоянию на 1 июля текущего года земельный баланс, как того требует Земельный кодекс Армении и решение правительства, составил Комитет кадастра.

Баланс будет размещен в разделе “Справочный/земельный баланс” официального сайта Комитета кадастра по получении письменного документа от правительства.

С 2018 года, по поручению руководителя комитета Сархата Петросяна, в земельном балансе отдельно представляются также данные общин и областей. После вступления решения в силу для осуществления текущего учета земель министры экономики и окружающей среды и председатель Водного комитета должны представить губернаторам, руководителям общин и Комитету кадастра изменения в составе земельного фонда в своих сферах (многолетние насаждения, реализация новых земель, новые орошаемые земли, посадка лесов и т. д.). Министр окружающей среды с той же целью должен представить неточности в распределении земельного фонда, обнаруженного при реализации лесопосадочных программ.