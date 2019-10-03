Беспрецедентные масштабные учения не связаны с изменением внешней конъюнктуры: премьер-министр

В Армении будут объявлены учебные сборы резервистов рядового, унтер-офицерского и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе запаса сроком на 40 дней с 20 октября по 30 ноября 2019 года. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Министр обороны Давид Тоноян отметил, что учебные сборы объявляются с целью совершенствования военных навыков, профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки, подготовки офицеров запаса с высшим образованием.

К сборам будут привлечены 316 граждан, из которых 220 -рядового состава, 12 -унтер-офицерского состава, 84 -офицерские резервисты офицерского состава. Среди них: по ракетно-артиллерийским специальностям - 159 резервистов, по противовоздушной обороне - 6 резервистов с 18 по 24 ноября 2019 года включительно, по специальностям связи - 23 резервиста с 6 по 12 ноября 2019 года включительно, по разведывательным специальностям - 95 резервистов, из которых по техническим специальностям - 33 резервиста с 4 по 10 ноября 2019 года включительно.

“Принятие проекта решения обусловлено необходимостью усовершенствования военных навыков, проведения учебных сборов по переподготовке и подготовке рядового, унтер-офицерского и офицерского составов”, - сказал Давид Тоноян.

Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь добавил, что это плановые мероприятия. “Да, мы уже сказали, что эти учения, которые должны провестись, беспрецедентны по объему, но это не связано с изменением внешней конъюнктуры, это связано с изменением определенного стиля работы, Ничего не изменилось в том состоянии, которое мы все знаем. У нас не бывало такой масштабной мобилизации”, - сказал глава правительства.

В обосновании решения говорится: “Учитывая то обстоятельство, что в последние годы вооруженные силы Армении пополнились новым вооружением и военной техникой, необходимо повышение качества профессиональной подготовки резервистов, накапливание в резерве резервистов, имеющих соответствующую воинскую специальность. Кроме того, необходимо, чтобы в Вооруженных силах были боеспособные подразделения военнообязанных резервистов с высокой профессиональной подготовкой. С этой целью в воинских частях ВС РА проводятся учебные сборы по совершенствованию, переподготовке и подготовке военных навыков резервистов, и войска постепенно пополняются более подготовленными резервистами, имеющими необходимые специальности воинского учета. Этот процесс носит продолжительный характер, и в последующие годы будут вовлечены новые подразделения и новые резервисты”.