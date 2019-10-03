Финансовое содействие для реализации проектов в разных сферах Армении

Правительство одобрило подписание проекта соглашения о финансовом сотрудничестве между правительствами Республики Армения и Федеративной Республики Германия в сфере образования и науки.

Как передает «Арменпресс», министр финансов Армении Атом Джанджугазян отметил, что, согласно соглашению, правительство ФРГ дает возможность правительству Армении привлечь кредитные средства и финансовое содействие банка “KfW”.

Финансовые средства предусмотрены для следующих программ: финансовое содействие в размере до 750 000 евро для сопутствующих мероприятий, направленных на реализацию и содействие программы”Германо-армянский фонд, линия рефинансирования I”, финансовое содействие в размере до 2 700 000 евро для реализации и содействия 1-й программы “Интегрированное управление водными ресурсами реки Ахурян”, дополнительное финансовое содействие в рамках программы “Общинные инфраструктуры II, 3-й этап” до 2 000 000 евро, в рамках программы внедрения сельскохозяйственного страхования в Армении общее-финансовое содействие в размере 5 339 139.38 евро, кредит в размере до 20 000 000 млн евро, предоставляемый на льготных условиях для программы “Германо-армянский фонд, Линия рефинансирования I”, - сказал Джанджугазян.

Соглашение является рамочным, в рамках которого в дальнейшем планируется подписание отдельных финансовых или кредитных соглашений в соответствии с вышеуказанными программами.