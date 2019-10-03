День библиотекаря: посвящается 150-летию Ованеса Туманяна и Комитаса

С 2004 года постановлением Правительства Республики Армения 7 октября отмечается “День библиотекаря”.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, министерство, придавая важность роли библиотек в жизни общества, осуществляет программу “Туманян - Комитас -150”, в рамках которой в 217 библиотеках учебных заведений, действующих под ведомством Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Арцаха, будет проведено 354 мероприятия.

Программа посвящена 150-летию Ованеса Туманяна и Комитаса. В 217 библиотеках, присоединившихся к программе, пройдут выставки-продажи книг, интересные встречи, показы фильмов, концерты с участием художественных ансамблей, ярмарки творческих работ, выставки - около 354 мероприятий.

7 октября в министерстве состоится церемония награждения группы сотрудников библиотечной сферы.