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Акоп Варданян принял делегацию Госдепартамента и Департамента энергетики США

Акоп Варданян принял делегацию Госдепартамента и Департамента энергетики США

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян 2 октября принял делегацию представителей Госдепартамента и Департамента энергетики США, в составе которой были заместитель директора Госдепартамента по безопасности атомной энергии Патриша Мец, сотрудник офиса по атомной энергетике Шон Тайсон, аналитик этих программ Тедрос Абрахам, а также представители указанных ведомств Алма Мачшанова и Рик Прокопович.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, приветствуя членов делегации, заместитель министра Варданян отметил важность реализации двусторонних шагов, направленных на развитие сотрудничества между Арменией и США в сфере ядерной энергетики.

Члены делегации поблагодарили за прием и подчеркнули, что американская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией в сфере энергетики, а также в вопросах безопасной эксплуатации ядерной энергетики.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся безопасной эксплуатации Мецаморской АЭС, строительства малой фотовольтаической станции на территории атомной станции, программы мероприятий по управлению радиоактивными отходами и возможности содействия американской стороны. Варданян отметил, что армянская сторона заинтересована в перспективах строительства небольшого модульного реактора американского производства.

Собеседники также обсудили и организационные вопросы, касающихся Совета безопасности атомной энергетики при премьер-министре, обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества в программах, представляющих взаимный интерес.




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