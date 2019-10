Microsoft представила складной смартфон на Android

Американская корпорация Microsoft представила в среду в Нью-Йорке складной смартфон Surface Duo, который также можно применять как планшет. Трансляцию презентации вели на ее официальном сайте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Смартфон рассчитан на операционную систему Android. Он имеет два экрана диагональю 5,6 дюйма каждый. В раскрытом состоянии устройство можно применять как планшетный компьютер с диагональю экрана 8,3 дюйма. В сложенном виде смартфон помещается в карман.

Как было продемонстрировано на пресс-конференции, оба экрана могут одновременно отображать работу отдельного приложения. Партнером Microsoft при разработке Surface Duo выступила компания Google. С помощью устройства можно будет применять приложения, доступные в сетевом магазине Google play.

Как пояснили представители Microsoft, устройство поступит в продажу в 2020 году. Некоторые его технические характеристики пока не раскрываются. К примеру, официально не было объявлено, каким процессором оно будет оснащено, а также будет ли иметься камера на его задней панели. По данным американского отраслевого журнала Wired, Surface Duo получит процессор Snapdragon 855.

Microsoft teased a new phone at its annual Surface press event. The new device, called the Surface Duo, is foldable with two 5.6-inch displays side by side and works with Android. https://t.co/8gfr8w62US pic.twitter.com/DBYsGQrri3