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Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва

Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва

Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" (Toute ressemblance), которая выходит во Франции 27 ноября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Le Figaro.

Это первая после десятилетнего перерыва картина с участием легендарного актера, недавно перенесшего инсульт. Его предыдущей работой в кино стала роль Цезаря в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (2008).

В дебютной полнометражной работе журналиста Мишеля Денизо о мире телевидения, актер сыграл самого себя: его пригласил на программу знаменитый ведущий (Франк Дюбоск).

Фильм снимался в сентябре и октябре 2018 года. Делон провел на съемках только один день, но был очень рад возможности вернуться в мир кино.

 

 

 




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