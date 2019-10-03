ЕСПЧ принял в производство заявление КС о предоставлении консультативного мнения по делу Р. Кочаряна

2-го октября 2019 года Европейский суд по правам человека принял к производству заявление Конституционного суда Армении, представленное для получения консультативного мнения по делам, принятым к рассмотрению Конституционным судом на основании обращений суда общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана и Роберта Кочаряна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Конституционного суда Армении.