Товмасян не примет участия в обсуждении проекта обращения в КС по вопросу прекращения его полномочий

Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян не примет участия на заседании Национального собрания при обсуждении проекта решения об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения его полномочий.

Как сообщает «Арменпресс», Грайр Товмасян распространил заявление об этом, оно было опубликовано на странице Конституционного суда в Facebook.

Грайр Товмасян отметил, что считает нецелесообразным свое участие в обсуждении проекта решения НС об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи Конституционного суда Грайра Товмасяна.