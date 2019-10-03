Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

Товмасян не примет участия в обсуждении проекта обращения в КС по вопросу прекращения его полномочий

Товмасян не примет участия в обсуждении проекта обращения в КС по вопросу прекращения его полномочий

Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян не примет участия на заседании Национального собрания при обсуждении проекта решения об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения его полномочий.

Как сообщает «Арменпресс», Грайр Товмасян распространил заявление об этом, оно было опубликовано на странице Конституционного суда в Facebook.

Грайр Товмасян отметил, что считает нецелесообразным свое участие в обсуждении проекта решения НС об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи Конституционного суда Грайра Товмасяна.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации