Айк Марутян полностью расторг контракты с “Санитек”

Мэр Еревана Айк Марутян полностью расторг контракты с компанией “Санитек”. Как передает «Арменпресс», об этом Айк Марутян сообщил в видеообращении к ереванцам. Он отметил, что с 2017 года компания “Санитек” начала не выполнять свои обязательства по вывозу мусора. По его словам, недостатки усилились в течение 2018 года и продолжались до сентября 2019 года. Айк Марутян отметил, что вышеуказанное вынудило изучить и выяснить, надлежащим ли образом компания “Санитек” выполняет все пункты заключенных ею договоров, и вообще проверить законность заключения этих договоров. Для выяснения этих обстоятельств с июня 2019 года сотрудники мэрии Еревана начали осмотр техники компании “Санитек”, а также других необходимых условий для ее деятельности. Он закончился несколько дней назад и сегодня есть полная картина.

"Исходя из вышеизложенного, учитывая факты систематического невывоза мусора, фактическое, крайне неудовлетворительное количество мусорных баков, их техническое состояние, недостаточное количество мусороуборочных машин, которые услуги, предусмотренные договором, предоставляют неудовлетворительно, факт прекращения услуг полностью с 29 августа 2019 года, отсутствие договоров страхования, неправильную оценку критериев профессионального опыта согласно Закону “О закупках” и квалификации финансовых средств при заключении договоров, на основании соответствующих положений договоров, руководствуясь Законом “О местном самоуправлении в Ереване”, я в одностороннем порядке расторгаю договоры, заключенные с “Санитек”, - отметил мэр Еревана.