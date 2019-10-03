Число жертв тайфуна "Митаг", обрушившегося в среду и четверг на южные регионы Республики Корея, возросло до шести человек. Еще по меньшей мере шестеро числятся пропавшими без вести, сообщило в четверг правительство страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главными причинами гибели людей стали разливы рек и вызванные оползнями обрушения зданий. В провинции Кёнсан-Пукто дождь размыл железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошел туристический поезд. Из-за тайфуна было прервано энергоснабжение 44 тыс. домохозяйств.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Митаг" в Южной Корее были отменены более 300 авиарейсов. Сейчас полеты разрешены, но остается в силе запрет на выход в море пассажирских паромов, курсирующих на 65 морских маршрутах. На острове Чеджудо и в других южных районах страны были эвакуированы свыше 1,5 тыс. человек.