Парламент Армении принял проект, ограничивающий деятельность букмекерских контор

Национальное собрание РА приняло во втором чтении законопроект, ограничивающий организацию азартных игр и деятельность букмекерских контор.

Как передает «Арменпресс», предложенный депутатами Аленом Симоняном, Сипаном Пашиняном и Наирой Зограбян проект закона О внесении дополнений в Закон РА “О лотереях” был принят 93 голосами “за”, 1 “против” и 1 воздержавшимся.

С первого по второе чтение в проект были внесены некоторые изменения. В частности, территория букмекерских контор не должна превышать 200 кв м. После принятия закона букмекерские конторы на территории РА будут действовать по следующим правилам: от каждой организации в каждом областном центре, а также в каждом административном районе Еревана будут лишь по одной букмекерской конторе. Букмекерские конторы будут также в 4 городах (Цахкадзор, Джермук, Мегри и Севан), где предлагаемым проектом разрешается деятельность игорных домов.

Закон полностью вступит в силу с ноября 2020 года.