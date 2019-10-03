Парламент Армении принял проект о снятии с приватизации Научно-медицинского центра дерматологии

Национальное собрание РА приняло в первом чтении законопроект об исключении из списка учреждений, предстоящих приватизации, Научно-медицинского центра дерматологии и венерологии.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменения в Закон РА “О программе приватизации государственного имущества в 2017 - 2020 гг.” был принят 71 голосом “за”, 4 – “против” и 22 воздержавшимися. Депутат от фракции “Мой шаг” Нарек Зейналян, представляя проект, отметил, что в свое время одним из обоснований приватизации центра были бюджетные пополнения. По мнению депутата, медицинский центр был включен в список приватизации из-за довольно заманчивой территории.

Руководитель фракции “Мой шаг”, Лилит Макунц уже отмечала, что их фракция будет голосовать за этот проект.