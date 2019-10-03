Арцах в состоянии защитить свою безопасность от азербайджанской агрессии: Татев Айрапетян

Член делегации Армении в ПАСЕ, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Татев Айрапетян выступила с докладом “Защищая и содействуя жертвам терроризма”.

Как сообщает «Арменпресс», она подчеркнула, что терроризм является одной из величайших угроз для мира, безопасности и стабильности, а также реализации прав человека и социально-экономического развития.

“К сожалению, в наши дни мы становимся свидетелями новых террористических актов, в результате которых гибнет много невинных людей. На самом деле, если проблемы не оказывают на нас прямого влияния, это еще не означает, что кто-либо из нас застрахован от подобных ужасных явлений. По сей день жертвы терроризма продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны, их требования были соблюдены и их права были защищены. Пострадавшие обычно чувствуют себя забытыми и отвергнутыми сразу же после терактов, которые могут иметь для них обоснованные последствия. Они могут восстановиться и побороть свои собственные травмы лишь в случае многосторонней помощи, которая включает в себя физическую, психологическую, моральную, социальную и финансовую поддержку, чтобы пострадавшие смогли восстановить свое достоинство”, - отметила Татев Айрапетян.

Депутат подчеркнула, что мы становимся свидетелями террористических актов, особенно во время войны. Сирия - очевидный пример этого. Во время четырехдневной войны, развязанной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, мы стали свидетелями очевидных и зафиксированных террористических актов, совершенных азербайджанской армией.

“Мирные жители не должны и не могут становиться мишенями даже в жестокой военной ситуации, однако это все еще происходит. Хотя, согласно Женевским конвенциям, терроризм и насилие в отношении мирного населения запрещены даже во время войны. Мы не можем оставаться безразличными к подобным случаям, они должны быть строго осуждены нами и должны быть приняты необходимые превентивные меры. Подводя итоги, хотела бы заметить азербайджанским коллегам, сфальсифицировав историю, вы не сможете изменить реальность, и действительность в том, что Нагорный Карабах или Арцах принадлежат людям, которые всегда жили и будут жить на этой земле, которой принадлежат им, и на которой жили их предки с древнейших времен. Эти люди уже неоднократно доказывали, что они в состоянии защитить свою безопасность и право на жизнь от азербайджанской агрессии всеми возможными методами”, - добавила Татев Айрапетян.-