Пашинян по случаю Национального праздника Германии направил поздравительное послание Ангеле Меркель

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной республики Германия Ангеле Меркель по случаю Национального праздника. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

“Уважаемая госпожа Меркель, сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Германии с Национальным праздником!

Воссоединение Германии открыло новую страницу в истории мировой политики и международных отношений.

Сегодня Германия - один из лучших примеров стран, основанных на развитии, демократии, защите прав человека, верховенстве закона.

Республика Армения придает большое значение последовательному развитию и углублению двусторонних и многосторонних отношений с Федеративной республикой Германия.

Сегодня Армения проходит путь реформ, полный вызовов, в деле преодоления которых мы придаем большое значение содействию наших партнеров. В этом вопросе Германия является нашим надежным партнером, твердым сторонником демократических реформ и сторонником расширения взаимодействия Армения – ЕС.

Пусть прогресс и благополучие всегда сопутствуют талантливому и креативному народу Германии”, - говорится в поздравительном послании.