WP: Трамп использовал Пенса, чтобы оказать давление на Зеленского

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, именно Трамп дал вице-президенту указание не посещать инаугурацию Зеленского в мае этого года, хотя сотрудники Белого дома настаивали на обратном. Кроме того, именно через Пенса американский лидер минувшим летом сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и потребовал более активных мер по борьбе с коррупцией, сообщает газета. Впоследствии помощь Киеву была разблокирована.