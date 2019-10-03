Делегация КНДР прибыла в Пекин по пути на переговоры с США

Делегация во главе с представителем МИД КНДР Ким Мён Гилем в четверг прибыла в китайскую столицу по пути на консультации с США, которые, как ожидается, пройдут в Швеции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

По его данным, уже во второй половине дня делегация КНДР покинет Пекин. О каких-либо запланированных встречах с китайской стороной в ходе кратковременного пребывания в КНР не сообщается.

Где именно будут проходить переговоры с американской стороной, неясно, поскольку ни США, ни КНДР не обнародовали информацию на этот счет. По данным дипломатических источников агентства Kyodo, в качестве места для встречи был выбран Стокгольм.

Агентство ЦТАК ранее сообщало, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам.