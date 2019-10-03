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Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу очередного четырехдневного заседания. Как сообщает «Арменпресс», на заседании 3 октября будут вынесены на голосование проекты ряда законов, обсуждавшиеся в предыдущий день, в том числе законопроект о повышении минимальной месячной зарплаты с 55 до 68 тысяч драмов.

Парламент рассмотрит и проекты ряда законов, в том числе законопроекты О внесении изменений в Закон РА “О таможенной службе” и представленный в приложении пакет законопроектов, также вопрос об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна.




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