Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу очередного четырехдневного заседания. Как сообщает «Арменпресс», на заседании 3 октября будут вынесены на голосование проекты ряда законов, обсуждавшиеся в предыдущий день, в том числе законопроект о повышении минимальной месячной зарплаты с 55 до 68 тысяч драмов.

Парламент рассмотрит и проекты ряда законов, в том числе законопроекты О внесении изменений в Закон РА “О таможенной службе” и представленный в приложении пакет законопроектов, также вопрос об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна.