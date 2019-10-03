В японской префектуре Коти жителям рекомендуют эвакуироваться из-за ливней

Почти 43 тысячам жителей префектуры Коти на японском острове Сикоку рекомендовано эвакуироваться из-за сильных ливней, которые могут спровоцировать оползни и разливы рек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Ряд школ в префектуре отменил занятия. В городах Коти, Тоса, Сусаки за один час зафиксировано выпадение более 120 миллиметров осадков. В Коти затопило стоянку недалеко от реки, вода почти достигает уровня крыш автомобилей. Одну машину унесло течением, как выяснилось позднее, в ней была женщина. Она смогла выбраться из автомобиля, ее жизни ничто не угрожает.

Ливневые дожди обрушились на юго-запад Японии под влиянием области низкого давления, в которую превратился тайфун "Митаг". Область низкого давления сейчас находится в районе Корейского полуострова, туда устремились потоки теплого и влажного воздуха. Это в свою очередь привело к формированию дождевых облаков над юго-западом Японии.