Дорога Ванадзор – Алаверди - Баграташен будет закрыта для грузовиков

На территории Армении 3 октября по положению на 09:30 все автодороги в основном открыты. Министерство ЧС РА сообщает, что на автодороге Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего определенный участок дороги закрыт для грузовиков. Установлена следующая альтернативная дорога: Дилижан – Ноемберян – Баграташен.

С 23 сентября текущего года, на участке 8 - 14 км автодороги М-2 Горис-Капан ежедневно с 09:00 до 18:00 проводятся строительные работы, в результате чего участок дороги закрыт для грузовиков.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.