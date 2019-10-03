В КНДР подтвердили, что провели тестовый запуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила, что в среду успешно провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря - прим. ТАСС) успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Пуккыксон-3" с борта подводной лодки", - говорится в сообщении агентства.

В среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуск ракеты в сторону Японского моря, которая разделилась на несколько частей, одна из них упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Последний раз ракеты КНДР достигали этой зоны в ноябре 2017 года.