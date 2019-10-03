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Армен Саркисян по случаю Дня единства направил поздравительное послание президенту Германии

Армен Саркисян по случаю Дня единства направил поздравительное послание президенту Германии

Президент республики Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Федеративной республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника страны - Дня единства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения придает большое значение последовательному развитию двусторонних отношений с дружественной Германией. С удовлетворением можем констатировать, что армяно-германские отношения, развивающиеся в духе дружбы и взаимопонимания, все более расширяются, охватывают всё новые сферы. Нам удалось установить эффективное сотрудничество почти во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы высоко ценим продолжающееся содействие Германии в вопросах социально-экономического развития Армении, демократических реформ и последовательного углубления сотрудничества Армения - ЕС.

Я полон надежд, что совместными усилиями мы сохраним положительную динамику развития армяно-германских отношений во благо наших народов.

С теплотой вспоминаю мой официальный визит в Германию, состоявшийся в прошлом году, в рамках которого мы провели конструктивный диалог о перспективах двусторонних отношений”, - говорится в поздравительном послании президента.

Президент Саркисян пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Германии - дальнейшего прогресса и благоденствия.




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