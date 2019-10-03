Армен Саркисян по случаю Дня единства направил поздравительное послание президенту Германии

Президент республики Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Федеративной республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника страны - Дня единства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения придает большое значение последовательному развитию двусторонних отношений с дружественной Германией. С удовлетворением можем констатировать, что армяно-германские отношения, развивающиеся в духе дружбы и взаимопонимания, все более расширяются, охватывают всё новые сферы. Нам удалось установить эффективное сотрудничество почти во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы высоко ценим продолжающееся содействие Германии в вопросах социально-экономического развития Армении, демократических реформ и последовательного углубления сотрудничества Армения - ЕС.

Я полон надежд, что совместными усилиями мы сохраним положительную динамику развития армяно-германских отношений во благо наших народов.

С теплотой вспоминаю мой официальный визит в Германию, состоявшийся в прошлом году, в рамках которого мы провели конструктивный диалог о перспективах двусторонних отношений”, - говорится в поздравительном послании президента.

Президент Саркисян пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Германии - дальнейшего прогресса и благоденствия.