Европейские индексы - 02-10-19

МОСКВА, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.76% и составил 11925.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 3.12% и составил 5422.77 пункта, британский FTSE снизился на 3.23% и составил 7122.54 пункта, а российский RTSI снизился на 1.17% и составил 1313.75 пункта.