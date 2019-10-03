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Европейские индексы - 02-10-19

Европейские индексы - 02-10-19

МОСКВА, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.76% и составил 11925.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 3.12% и составил 5422.77 пункта, британский FTSE снизился на 3.23% и составил 7122.54 пункта, а российский RTSI снизился на 1.17% и составил 1313.75 пункта.




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