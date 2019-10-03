Цены на цветные металлы - 02-10-19

ЛОНДОН, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.20% и составила 1719.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.72% и составила 5662.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.24% и составила 2090.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.66% и составила 17490.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.68% и составила 16350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.13% и составила 2273.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.68% и составила 25794.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 36500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.