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В ближайшие 2 года завершится разработка полномасштабного тренажера для Армянской АЭС

В ближайшие 2 года завершится разработка полномасштабного тренажера для Армянской АЭС

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В ближайшие два года завершится разработка полномасштабного тренажера для Армянской АЭС. Модернизация тренажера осуществляется при поддержке Департамента энергетики США. Необходимость этого обусловлена требованием времени и направлена на повышение профессиональных навыков сотрудников Армянской АЭС. На ААЭС модернизирована также и производственная система антисейсмической защиты. Запущено третье поколение этой системы с модернизированными цифровыми системами.

Добавим, что армянские системы безопасности Армянской АЭС заинтересовались в Узбекистане и в Бангладеш, где должны быть построены новые ядерные энергоблоки.

Более того, предложения, представленные Институтом “Армтом”, заинтересовали также американские дилерские компании, которые поставляют оборудование на различные АЭС”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.




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