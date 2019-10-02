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Правительство получит от KfW около 30 млн евро

Правительство получит от KfW около 30 млн евро

Ожидается, что правительство Республики Армения и Федеративная Республика Германия подпишут соглашение о финансовом сотрудничестве. Как сообщает Арменпресс, проект решения об одобрении подписания соглашения включен в повестку дня заседания правительства 2 октября.

В соответствии с соглашением, правительство Федеративной Республики Германии позволит правительству Республики Армения получить кредит и финансовую поддержку от KfW в размере около 30 млн евро.

Соглашение является рамочным. В рамках этого документа планируется подписание отдельных финансовых и кредитных соглашений.




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